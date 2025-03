Terzotemponapoli.com - Il Napoli Basket ripiomba in coda alla classifica dopo la sconfitta interna contro l’Estra Pistoia

vince e risorge e vince con il punteggio di 70-74, mentreincon una inaspettataRiporta il sito ufficiale delche con un incredibile finale di gara,crolla in casainrisorge grazie al successo ottenuto pur tra mille difficoltà e raggiunge gli azzurri a quota 10 punti.– Estra: primo quartoIl primi 6 punti disono firmati da Totè. Cookie Jr. segna peri primi 3 punti. A metà del primo periodo gli azzurri sono avanti 11-7 con la bomba ancora di Totè.con Green da tre allunga 14-7, ma è immediata la reazione diche con un parziale di 0-7 si riporta in parità 14-14 costringendo Valli a chiamare il primo time out.