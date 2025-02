Lettera43.it - Sora arriva in Europa: l’IA di OpenAI disponibile per gli utenti ChatGPT Plus e Pro

ha annunciato l’arrivo di, il suo modello IA text-to-video, anche ine nel Regno Unito. L’editor che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare filmati partendo da prompt testuali è infattianche nel nostro continente, ma esclusivamente per gli abbonatie Pro, al costo rispettivamente di 200 e 24 dollari al mese. Parallelamente, l’azienda di Sam Altman ha anche anticipato l’arrivo di Gpt-4.5, nome in codice Orion, il modello di intelligenza artificiale più avanzato e potente finora prodotto. Ampiamente superiore ai suoi predecessori, sarebbe in grado di intrattenere conversazioni piacevoli, intuitive e naturalmente fluide e comprendere le sfumature e il contesto di un discorso. «Ho avuto l’impressione di parlare con una persona premurosa», ha scritto il Ceo su X.