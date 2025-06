All’Inter c’è un nell’ambientino Perdono col Fluminense Lautaro spara a zero e Marotta | ce l’ha con Calhanoglu

L’atmosfera all’Inter si fa sempre più tesa: dopo la sconfitta con il Fluminense, emergono tensioni tra i giocatori e la dirigenza. Lautaro critica apertamente, mentre Marotta si scaglia contro Calhanoglu, e la decisione di Inzaghi di andarsene alimenta ulteriori malumori. La serata di lunedì ha rivelato come il club sia ormai una vera e propria polveriera pronta a esplodere.

E poi se la prendono con Inzaghi che ha scelto di andar via. Evidentemente Simone sapeva benissimo che l'Inter era ed è una polveriera. E lo ha confermato nella serata di lunedì. Innanzitutto i nerazzurri sono stati battuto 2-0 dai brasiliani del Fluminense, squadra di Thiago Silva. Un gol in apertura di partita e un altro nel recupero. In mezzo, pressione dell'Inter che però non ha prodotto nulla. Palo interno di Lautaro che a fine match si è scagliato contro un non meglio identificato obiettivo.