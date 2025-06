La voce di Roma – Tra sacro e romano l’1 luglio al Teatro Tor Bella Monaca

Lasciatevi trasportare dall’emozione di “La Voce di Roma”, un affascinante viaggio musicale tra sacro e romano, in scena il 1° luglio al Teatro Tor Bella Monaca. Un percorso che unisce tradizione, canzoni contemporanee romane e l’esplorazione di culture diverse, celebrando la storia e i valori del Giubileo. Un evento imperdibile per scoprire l’anima profonda della Città Eterna e il suo spirito universale.

Spettacolo “LA VOCE DI ROMA. Tra sacro e romano” di Elena Bonelli – 1° luglio ore 21.00; La Voce di Roma: tra sacro e romano; LA VOCE DI ROMA | Tra sacro e romano – TiC.

Elena Bonelli con "La Voce di Roma: tra sacro e romano" - Un ponte tra passato e presente, tra Roma e il mondo: è questo lo spirito de "La Voce di Roma: tra sacro e romano", lo straordinario progetto ideato da Elena Bonelli, ... msn.com scrive

