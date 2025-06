Brandon sanderson e il suo libro 2025 | riscopri la serie più sottovalutata

Brandon Sanderson, maestro indiscusso del fantasy e della science-fiction, si appresta a sorprendere ancora nel 2025 con una nuova uscita. Dopo aver concluso la prima parte di “The Stormlight Archive”, l’autore si cimenta in una raccolta di racconti brevi, un’opportunità imperdibile per riscoprire una serie spesso sottovalutata ma ricca di fascino. Questa volta, il suo talento ci porterà in mondi inesplorati…

Nel panorama della narrativa fantasy e science-fiction, le opere di Brandon Sanderson continuano a catturare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto. Concludendo la prima parte di "The Stormlight Archive" nel dicembre scorso, l'autore si prepara a sorprendere ancora una volta i lettori con una nuova pubblicazione prevista per il 2025. Questa volta, si tratta di una raccolta di racconti brevi che, pur non appartenendo al suo celebre universo del Cosmere, presenterà ambientazioni familiari e alcuni contenuti inediti. La pubblicazione si intitolerà "Tailored Realities" e includerà dieci opere tra fantascienza e fantasy.

