WWE | Iyo Sky sfida Rhea Ripley per il titolo femminile a Evolution

L’anticipazione di Evolution si infiamma con una sfida imperdibile: Iyo Sky, campionessa femminile, ha ufficializzato Rhea Ripley come sua avversaria in uno degli incontri più attesi dell’evento. Durante l’apertura di Raw dalla PPG Paints Arena di Pittsburgh, le due superstar sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di adrenalina e passione. La tensione cresce, e il duello tra queste icone della WWE promette emozioni indimenticabili.

La campionessa Iyo Sky ha ufficializzato il suo avversario per Evolution, scegliendo di affrontare Rhea Ripley in quello che si preannuncia come uno dei match più attesi dell’evento premium. L’annuncio è arrivato durante l’apertura di Monday Night Raw dalla PPG Paints Arena di Pittsburgh. Il confronto tra le due superstar. Il segmento di apertura di Raw ha visto Rhea Ripley fare il suo ingresso sul ring, prima di essere interrotta dalla campionessa WWE Women’s World Championship Iyo Sky. La giapponese ha rivelato che Adam Pearce le ha concesso il privilegio di scegliere personalmente la sua sfidante per l’evento Evolution. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Iyo Sky sfida Rhea Ripley per il titolo femminile a Evolution

In questa notizia si parla di: rhea - ripley - evolution - sfida

WWE: Rhea Ripley smonta i fan che odiano sotto la maschera del supporto - Rhea Ripley, icona della WWE, non ha paura di affrontare i fan tossici che si celano dietro un falso sostegno.

Dominik Mysterio vs AJ Styles non si farà: la sfida di Night of Champions è stata cancellata a causa di un infortunio per Dom Dom, così come annunciato da Adam Pearce. La WWE ha comunque confermato altri due incontri per lo show in Arabia Saudita: - Stre Vai su Facebook

WWE, Scarlett torna in azione sul ring ad un live event: è sfida con Rhea Ripley; Jade Cargill: “Rhea Ripley è uno dei miei dream match”; Rhea Ripley lancia la sua sfida a Liv Morgan per SummerSlam.

Ultimi aggiornamenti sui piani di Rhea Ripley dopo il WWE Night of Champions - Rhea Ripley ha lasciato il WWE Night of Champions di Riyadh non solo con una vittoria, ma sembrava aver fatto una vera e propria dichiarazione delle sue intenzioni. Si legge su worldwrestling.it

Rhea Ripley lancia la sua sfida a Liv Morgan per SummerSlam - MSN - Durante la puntata di Monday Night Raw di questa notte, Rhea Ripley è salita sul ring per lanciare subito la sua sfida nei confronti di Liv Morgan, con Mami che ha chiamato a gran voce Liv ... Segnala msn.com