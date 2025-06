Filorosso volano stracci tra la Pascale e l’attivista Cacciari

Tra gossip e battaglie ideologiche, il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia alimenta polemiche e discussioni tra protagonisti di spicco. A #Filorosso, il confronto tra Francesca Pascale e Tommaso Cacciari, attivista e nipote del filosofo Massimo Cacciari, svela tensioni profonde sulla presenza del magnate nella città . Un dibattito che riflette le molteplici sfaccettature di un evento che ha diviso opinioni e passioni, lasciando tutti con un interrogativo: fino a che punto i valori si scontrano con il glamour?

A tre giorni di distanza, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia continua a far discutere. anche a Filorosso. Protagonisti dell’acceso scontro, Francesca Pascale e Tommaso Cacciari, attivista No Space for Bezos, movimento a capo delle proteste contro il magnate nella città veneta, nonché nipote del filosofo e opinionista Massimo Cacciari. A #Filorosso, è scontro tra Francesca Pascale e l'attivista Tommaso Cacciari per il matrimonio di Bezos a Venezia pic.twitter.comEd8TJHNxTc — Daniele Lombardi (@DaniLombardi03) June 30, 2025 Nello spazio dedicato al tema, Manuela Moreno, oltre a Cacciari (in collegamento) e Pascale, ha ospitato anche i più moderati Stefano Zurlo e Barbara Alberti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Filorosso, volano stracci tra la Pascale e l’attivista Cacciari

