Chivu sprona l’Inter | Il desiderio da solo non basta bisogna lottare Vediamo il bicchiere mezzo pieno

Nonostante la sconfitta 2-0 contro il Fluminense, Christian Chivu invita i tifosi e i giocatori a mantenere la lucidità e il desiderio di lottare. Con 63 partite nel bilancio e un’anima combattiva, l’Inter ha ancora tutto per risalire. È il momento di credere nel potenziale e nella voglia di vincere: solo così potremo trasformare questa delusione in una nuova, grande occasione di riscatto. La stagione non è finita, ma il vero campione si riconosce anche nei momenti difficili.

L’Inter perde 2-0 contro il Fluminense. Tanta rabbia e delusione da parte dei giocatori. Christian Chivu però analizza con lucidità il finale di stagione e la partita. LOTTARE – L’ Inter conclude con 63 partite la corrente stagione. Christian Chivu, su DAZN, invita alla calma e alla lucidità: « Lui come noi siamo competitivi. Abbiamo una voglia matta di voler vincere. Interpreto così le parole di Lautaro. La competitività sua è venuta fuori. Bisogna vedere anche il lato positivo di questa competizione. Tanti giovani aggregati e i nuovi che hanno dato sempre il massimo. Bisogna prendere il bicchiere mezzo pieno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu sprona l’Inter: «Il desiderio da solo non basta, bisogna lottare. Vediamo il bicchiere mezzo pieno»

