Daredevil | Rinascita | Matthew Lillard nel cast della Stagione 2

è entrato a far parte del2 di, la cui produzione è partita da qualche giorno.A confermare la notizia poco fa è stato Deadline. Nessun dettaglio sul ruolo è stato aggiunto.di recente ha riempito la sua agendina lavorativa con ruoli in franchise di grande successo: a tal proposito tornerà nella saga Scream nel settimo capitolo in arrivo dal 2026, e sarà tra i protagonisti del sequel di Five Nights at Freddy’s.L’esordio disu Disney+ è oramai sempre più prossimo, i primi due episodi infatti saranno disponibili in catalogo a partire dal 4 marzo.Con i protagonisti Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, ilserie tv vede impegnati anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M.