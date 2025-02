Calcionews24.com - Bari Sampdoria, parla il doppio ex della partita Volpi: «Classifica? Non posso giudicare dall’esterno, ma vedendo le partite…»

Leggi su Calcionews24.com

, ecco qui di seguito le parole in vista del match contro i biancorossi delexgara SergioEcco di seguito le dichiarazioni di Sergiosullaal momento in Serie B per la, a la Repubblica. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista: SULLADI SERIE B: «Leggo la formazione e dovrebbe stare dalla parte sinistra .