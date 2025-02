Iltempo.it - Panico a Centocelle per un'auto in fiamme

Attimi di paura a, dove un incendio è divampato su un'vettura, facendo temere per la sicurezza dei palazzi vicini. Le, in breve tempo, si sono alzate pericolosamente, attirando l'attenzione di residenti e passanti. Il rogo è avvenuto intorno alle 17.40 in via Tor De Schiavi, all'altezza di via delle Robinie, a poche decine di metri da piazza delle Peonie. A dare l'allarme sono stati proprio i residenti, preoccupati dalleche avevano avvolto una Toyota IQ. La scena è stata ripresa in video e condivisa sulla pagina "Instagram" di "Welcome to Favelas". In pochi istanti, glimobilisti in transito si sono trovati di fronte a una colonna di fumo e a una vettura completamente avvolta dalle, partite dal motore e propagate rapidamente all'abitacolo. Diversi residenti, dopo essersi accertati che il conducente fosse riuscito a uscire dall', hanno chiamato il numero unico delle emergenze, temendo che il veicolo potesse esplodere.