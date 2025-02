Ilnapolista.it - L’Atalanta o si sfascia o vince lo scudetto. Gasperini è in rotta col club, andrà a via a fine stagione

È la serata in cuidice addio all’Europa. In malo modo peraltro. E comincia a rendersi conto che il ciclosi è fondamentalmente esaurito. Anche se resta il campionato e una vittoria delloche sarebbe storica.Procediamo con ordine.subisce una mortificante lezione di calcio dal Bruges (1-3) che nel primo tempo fa a fettine la formazione di Gasp. Tre a zero il risultato al 45esimo. Prima rete dopo due minuti. Il Bruges si diverte con i bergamaschi, i belgi di Hayen fanno quello che vogliono. Arretrano, chiudono ogni spazio e ripartono benissimo in contropiede, palla al piede e passaggi di prima.non ci capisce niente. Non la becca mai. Nell’intervallo, sullo 0-3,fa entrare Lookman che segna subito, al 46esimo, ma il corso della serata non si inverte.