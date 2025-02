Inter-news.it - Inzaghi vede un’altra partita: «All’Inter non devo rimproverare nulla, grande gara»

Leggi su Inter-news.it

prosegue nella sua disastrosa serie di scontri diretti, non ne ha vinto mezzo. Dopo Juventus-Inter 1-0, l’allenatore cerca scusanti sula Inter TV.IL COMMENTO DEL TECNICO – Simoneevidentemente ha vistoe non lo scempio di Juventus-Inter: «Chiaramente è mancato il gol. Ai ragazzi non, abbiamo fatto unadi concentrazione e tecnica. Purtroppo il primo tempo devi assolutamente chiederlo in vantaggio, poi il secondo non abbiamo approcciato come il primo. Stavamo facendo tutto nel migliore dei modi, poi abbiamo subito il gol che ci penalizza. Nelle ultime due trasferte due sconfitte: ci rallenta il percorso, ma dobbiamo continuare a lavorare senza fare proclami edopo».RIPARTIRE SUBITO –guarda l’orizzonte: «Io non guardo le altre squadre, guardo la mia.