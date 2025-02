Ilgiorno.it - Raccolta indumenti usati. Bando per i cassonetti

Arriva ilper il posizionamento deiper ladi. L’assegnazione di spazi pubblici è rivolta ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale e la durata della concessione è quinquennale. La Giunta ha deliberato di approvare l’avviso pubblico e i relativi allegati per l’assegnazione in concessione di sette spazi in aree di proprietà pubblica o di uso pubblico, per la localizzazione diper ladifferenziata degli. Oltre agli, neigialli è possibile riporre anche scarpe, accessori e tessili per destinarli al riuso o al riciclo. "Il progetto si pone come strumento sociale di sensibilizzazione, per realizzare percorsi di educazione della cittadinanza verso la salvaguardia ambientale. L’obiettivo del progetto prevede altresì di sensibilizzare gli studenti sulle grandi questioni di attualità come lo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale e la salvaguardia dell’ambiente", spiegano dal Comune.