Neonato muore all'ospedale di Parma: aperta un'inchiesta sulla tragedia

nel Lodigiano, dove un bimbo di appena due mesi, Ryan, è mortoMaggiore didopo essere stato trovato in arresto cardiaco nella sua culla a San Rocco al Porto. La madre, accortasi che il piccolo stava male, ha immediatamente allertato i soccorsi.Ilera stato inizialmente trasportato d’urgenzadi Piacenza, ma vista la gravità della situazione era stato poi trasferito a, dove purtroppo non è riuscito a sopravvivere.Sul caso è stato aperto un fascicolo in Procura a Lodi per fare luce sulle cause del decesso. Lunedì verrà eseguito l’esame necroscopico, fondamentale per stabilire le circostanze della morte.Ryan era figlio di una coppia di origine ivoriana, residente da alcuni anni nel Lodigiano. I genitori, distrutti dal dolore, hanno anche una bambina di cinque anni.