Spazionapoli.it - Conte potrebbe aver trovato la soluzione definitiva in attacco

Leggi su Spazionapoli.it

Una nuovatattica per il Napoli: arrivano conferme su quanto succederà nelle prossime settimane. L’assenza di David Neres pesa e non poco in casa Napoli. Antoniodovrà fare a meno del brasiliano per diverse partite, e questo ovviamente è un aspetto che costringerà proprio l’allenatore a dover riformulare tatticamente la squadra, considerando che non ci sono alternative concrete.L’addio di Khvicha Kvaratskhelia, tra l’altro, in questo momento pesa ancora di più sulle spalle di un Napoli che ad oggi ha bisogno di conferme sul campo. Già contro la Lazio Antonioha voluto fare dei test in vista delle prossime settimane, e pare che il tutto abbia avuto dei risultati assolutamente positivi.Ultimissime Napoli – Laper l’diL’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto su quanto sta accadendo in casa Napoli, ponendo l’attenzione proprio sulla variante tattica cheha mostrato nel corso del match contro la Lazio di Baroni.