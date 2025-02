Lapresse.it - Sinner e il caso doping, tutte le tappe della vicenda Clostebol

Leggi su Lapresse.it

Con l’accordo raggiunto tra Jannike la Wada si è chiusa la spinosache ha visto protagonista, suo malgrado, il tennista azzurro numero 1 del Mondo. Ripercorriamole.Il 10 marzo 2024 la prima positività diIl 10 marzo del 2024, durante il torneo Masters 1000 di Indian Wells, negli Usa, Jannikrisulta positivo a un primo controllo antiche, ripetuto il 18 marzo, risulta positivo al, prodotto inserito nella lista delle sostanze proibite. La concentrazione nelle urine nel primoè di 86 picogrammi per millilitro e nel secondo di 76 picogrammi per millilitro. Lo stessospiegherà che la contaminazione è avvenuta a causa di un massaggio ricevuto dal suo fisioterapista, Giacomo Naldi che in quei giorni aveva usato il Trofodermin, un medicinale spray contenente, per curare un taglio al mignolomano sinistra.