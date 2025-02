Liberoquotidiano.it - "L'amico Antonio Marras": ecco chi c'è dietro i vestiti di Geppi Cucciari

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il primo duetto con Rose Villain e Chiello: lei mini abito con cascata di piume bianche e rosa, calzettoni bianchi e capelli blu. Non ci siamo, grande scivolone. Elegante, co -conduttrice della quarta serata che sceglie per tutte le uscite sul palco dell'Ariston gli abiti del suoche veste anche Simone Cristicchi. A unirli è la terra. «è Sardegna, e la Sardegna è il mondo.è una sorella, e in lei ci sono tutte le donne. Per lei ho costruito un nuraghe, curato in ogni dettaglio», parola di. «Hoe Patrizia sempre con me nei momenti più importanti. Da 15 anni mi sono accanto. Coi loro, con la loro cura, con il loro amore per me, sul palco, ma anche quando scendo», racconta la. L'abito jaquard con disegno Nuraghe, uno dei motivi principali che fanno parte della collezione SS25.