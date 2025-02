Sololaroma.it - Roma, pareggio e qualche rimpianto: qualificazione da conquistare all’Olimpico

L’andata dei playoff di Europa League trae Porto si è conclusa sull’1-1 non senzaper la formazione giallorossa. Uscire dal do Dragao con unè sicuramente una notizia che pende dal lato positivo della bilancia, soprattutto dopo l’espulsione di Cristante, ma per come era stata condotta la gara l’esito sarebbe potuto essere diverso. L’arcigna difesa finale – condotta senza concedere grandi occasioni da gol ai portoghesi – permetterà di presentarsi giovedì prossimoin una condizione favorevole per passare il turno.70 minuti di ottimaNel corso di tutta la stagione la difficoltà in trasferta è cosa nota, ma nella serata di ieri laha sfoderato una prestazione solida e di qualità. I giallorossi sono apparsi fin da subito messi bene in campo, consci di ciò che si sarebbe dovuto fare per portare a casa un risultato positivo.