Sport.quotidiano.net - Ora serve una svolta in campo per i ragazzi di D’Amore. L’Imolese riparte dal Frantoio Valsanterno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mentre risultati e classifica stentano a decollare, fuori dalsi rifà il look, con un nuovo main sponsor sulle maglie. Si tratta del, una realtà ormai consolidata da tempo nonché punto di riferimento del territorio per più di 1600 olivicoltori provenienti da Bologna, Modena e Ravenna. Una sinergia, tra il club e l’azienda imolese, nata con l’obiettivo di valorizzare la propria terra e i prodotti a cui dà vita attraverso un progetto di crescita e sviluppo all’insegna della qualità e dell’innovazione. "Le imprese di primo piano si stanno avvicinando al nostro club, così come la città di Imola ci sta riscoprendo – afferma soddisfatto il vicepresidente delNicola Vocaturo –. Oggi la società è coesa e orgogliosa di poter arrivare a sviluppare questo tipo di sinergia territoriale dal futuro ambizioso.