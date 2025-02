Universalmovies.it - Harry Potter | John Lithgow in trattative per il ruolo di Silente

Il casting legato alla serie tvcontinua ad offrire spunti interessanti attraverso i nomi che navigano intorno ai suoi ruoli chiave.Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, pare che HBO abbia contattatoper dare volto al famoso preside di Hogwarts, Albus. L’emittente, ovviamente, ha evitato di commentare l’indiscrezione che, ad ogni modo, confermerebbe la volontà di HBO di costruire un cast di gran impatto con attori di livello, ed in questo caso non solo britannici.La fonte ha inoltre confermato che l’emittente è ancora inper portare a bordo del progetto Paapa Essiedu come nuovo volto del Professor Severus,iconico rivestito nella saga cinematografica dal compianto Alan Rickman.Note di ProduzioneLa serie tv vedrà Francesca Gardiner come showrunner, mentre Mark Mylod si occuperà della regia di alcuni episodi.