Bomba d’acqua sull’Isola d’Elba strade e auto sommerse | i Vigili del Fuoco salvano decine di persone intrappolate – I video

Un violento nubifragio si abbattuto nel tardo pomeriggio di giovedì, causando allagamenti e gravi disagi. La situazione più critica nel capoluogo, Portoferraio, dove il Comune ha raccomandato agli abitanti di non usare lee di mettersi a riparo. Squadre di soccorso deidele della Guardia di finanza sono intervenute per prestare i soccorsi necessari, anche dal resto della Regione Toscana. Trein particolare sono state salvate “in extremis” dopo che l’acqua aveva allagato le loro case di Portoferraio (Livorno), riferiscono i pompieri. Altre 28 sono state soccorse bloccate nelle numeroserimaste ferme per l’acqua e il fango lungo la strada principale del capoluogo dell’isola. Evacuata, per gli allagamenti, anche una scuola di danza con nove minori e tre istruttori e una decina dida una pizzeria minacciata dalle acque.