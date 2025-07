Roma armato di coltello sul Cotral | fermato 23enne

Roma ancora protagonista di episodi di tensione: un giovane di 23 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver minacciato con un coltello a bordo di un autobus Cotral. La pronta intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, arrestando l’individuo per resistenza a pubblico ufficiale. Un episodio che riaccende la nostra attenzione sulla sicurezza nei mezzi pubblici e sulla necessità di vigilanza costante. Ma cosa succederà ora?

Roma, 4 luglio 2025- I Carabinieri della Stazione di Settecamini, coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli, hanno arrestato un 23enne italiano gravemente indiziato del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo scorso pomeriggio, presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Tivoli è pervenuta una chiamata da parte di un ragazzo molto impaurito che riferiva che sull'autobus Cotral, in viaggio da Tivoli verso Roma, e ra presente un ragazzo con un lungo coltello in mano. La Centrale Operativa dei Carabinieri ha disposto l'immediato intervento di diverse pattuglie mantenendo un costante collegamento telefonico con l'autista Cotral e gli ha indicato il punto in cui si sarebbe dovuto fermare.