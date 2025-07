Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa dell’attaccante del Liverpool Diogo Jota

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e talento emergente, che a soli 28 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Le parole di Guccini riecheggiano drammaticamente in questo momento di dolore collettivo, ricordando come la vita possa cambiare improvvisamente. La perdita di Jota, accompagnata dalla morte del fratello André Silva, lascia un vuoto incolmabile: il calcio e i suoi tifosi si uniscono nel cordoglio, rendendo omaggio a un campione troppo presto scomparso.

“ Non lo sapevi che c’era la morte, quando si è giovani è strano, poter pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano”.  Le parole cesellate da Francesco Guccini in “Canzone per un’amica” suonano laceranti nel mondo del calcio per la scomparsa, avvenuta a soli ventotto anni a causa di un incidente stradale, del talentuoso attaccante del Liverpool Diogo Jota. Con lui è scomparso anche il fratello Andrè Silva, calciatore della formazione portoghese del Penafiel.  Il tragico incidente è avvenuto lungo l’autostrada A52 in località Cernadilla, nella provincia di Zamora. Secondo le prime ricostruzioni compiute dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, l’automobile sarebbe uscita di strada e si sarebbe schiantata prendendo poi fuoco e non lasciando purtroppo scampo ai due fratelli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

