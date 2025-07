Sicurezza a Fiumicino operazione interforze nel centro città

A Fiumicino, la sicurezza torna al centro dell’attenzione con un’azione coordinata e decisa. Martedì 2 luglio, forze dell’ordine si sono unite in un’operazione interforze per contrastare illegalità e abusi in un deposito veicoli comunale. Questa sinergia dimostra l’impegno costante dell’Amministrazione nel garantire un ambiente più sicuro e pulito per tutti i cittadini. La lotta contro ogni forma di illegalità continua, rafforzando il senso di legalità e fiducia nella comunità locale.

Fiumicino, 4 luglio 2025 – Proseguono, su indicazione dell’Amministrazione comunale, i controlli straordinari del territorio per contrastare ogni forma di illegalità e abuso. Nel pomeriggio di martedì 2 luglio si è stato effettuato un’importante operazione interforze tra Polizia Locale, Carabinieri della Stazione di Fiumicino e Guardia di Finanza della Compagnia di Fiumicino, all’interno di un’area comunale adibita a deposito veicoli. L’intervento ha portato a risultati rilevanti e parte dell’area, setacciata dalle Forze dell’Ordine, è stata sottoposta a sequestro giudiziario. Un soggetto è stato denunciato penalment e per reati ambientali, mentre sono state elevate diverse sanzioni per violazioni in materia di lavoro sommerso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

