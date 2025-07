Erede Calhanoglu cercasi | Ederson in cima alla lista

Hakan Calhanoglu, eroe e fulcro dell'Inter con 128 presenze e 28 reti, potrebbe presto salutare il club. La sua avventura nerazzurra nel ruolo di centrocampista di spicco sta attraversando una crisi: tra le scelte tattiche di Chivu e le tensioni con la dirigenza, il futuro si fa incerto. La ricerca di un sostituto di livello, come Ederson, diventa sempre più urgente per i nerazzurri. Ma cosa riserverà il mercato in questa fase cruciale?

Il ruolo di faro che ha sinora ricoperto all ‘Inter riposa su cifre precise: 128 presenze e 28 reti. Per il centrocampista turco Hakan Calhanoglu, però, il rapporto con il biscione potrebbe essere ai titoli di coda. A concorrere a questo scenario sono tre fattori: due sono endogeni ovvero il fatto di non essere mai stato impiegato da Cristian Chivu e la recente polemica fatta con le dichiarazioni forti rilasciate da Giuseppe Marotta e Lautaro Martinez l’indomani dell’eliminazione della squadra dal Mondiale per Club a opera della Fluminense. Uno, invece, è esogeno e riguarda il fatto che il Galatasaray, orgoglio calcistico del suo paese, sarebbe pronto a spalancargli le porte. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

