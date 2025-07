Prato record di evasioni alla Dogaia Aperta un’inchiesta nei guai due guardie carcerarie

Prato si trova al centro di un allarme sicurezza senza precedenti, con il carcere della Dogaia protagonista di un inquietante record di evasioni. In poco pi√Ļ di un anno, cinque fughe e una cattura rapidissima evidenziano un problema grave: un ‚Äúpervasivo tasso di illegalit√†‚ÄĚ. Due guardie carcerarie sono ora sotto inchiesta, sollevando dubbi sulla gestione e sulla sicurezza. √ą il momento di fare luce su questa emergenza che coinvolge l'intera comunit√†.

Prato, 4 luglio 2025 ‚ÄstNella nota si parla di ‚Äúpervasivo tasso di illegalit√†‚ÄĚ, oltre ai numeri che spaventano. In poco pi√Ļ di un anno, nel carcere pratese della Dogaia, si sono verificate cinque evasioni, oltre a¬†un detenuto recidivo catturato in poche ore, e due agenti della polizia penitenziaria finiti sotto inchiesta per presunte negligenze. E‚Äô quanto contenuto all‚Äôinterno di un comunicato diramato dalla Procura della Repubblica di Prato e firmato dal procuratore Luca Tescaroli. Dal 1¬†luglio 2024 ad oggi¬†si sono verificati cinque episodi di evasione da parte di detenuti sottoposti al regime di media sicurezza, tutti condannati in via definitiva per gravi reati. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Prato, record di evasioni alla Dogaia. Aperta un‚Äôinchiesta, nei guai due guardie carcerarie

In questa notizia si parla di: prato - evasioni - dogaia - inchiesta

Evasioni frequenti dal carcere di Prato, 4 indagati: due sono della polizia penitenziaria - Un'escalation preoccupante scuote il carcere di Prato, con cinque evasioni dal luglio 2024 e quattro indagati, tra cui due appartenenti alla polizia penitenziaria.

Maxi-inchiesta in carcere a Prato, tre agenti indagati per l'aggressione al ‚Äúkiller delle escort‚ÄĚ - Tre agenti del carcere di Prato risultano, a quanto pare, indagati per l'aggressione in carcere (da parte di un altro detenuto) a Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni che nelle scorse sett ... Da firenzetoday.it

Centrale dello spaccio collegata alla Dogaia. La base di rifornimento in una struttura Caritas - La "centrale dello spaccio" della droga destinata a entrare in carcere è in un edificio di proprietà della Caritas ... msn.com scrive