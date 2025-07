Ronde dei Patrioti in stazione a Bologna la ‘Rete’ avvisa De Maria | Le nostre passeggiate continueranno

A Bologna, le tensioni sulla presenza delle 'ronde dei patrioti' si fanno sempre più evidenti. La recente passeggiata di mercoledì sera, caratterizzata da simboli controversi e richiami storici discutibili, ha acceso un dibattito acceso tra cittadini, politici e associazioni. La questione tocca il cuore della nostra convivenza e del rispetto delle memorie storiche, sollevando interrogativi fondamentali sul ruolo della cittadinanza attiva e della memoria collettiva.

Bologna, 4 luglio 2025 – Il caso delle 'ronde nere' organizzate da Bulaggna – La Rete dei patrioti continua a far discutere. La "Passeggiata per la sicurezza" di mercoledì sera con tanto di magliette "educazione felsinea" e un teschio con le tibie incrociate che ricorda il simbolo dalle Ss tedesche in piazza Medaglie d'Oro, stazione e dintorni, ha fatto infuriare ieri il deputato Pd Andrea De Maria che ha condannato l'episodio 'senza se e senza ma': "Sono immagini che amareggiano e preoccupano, a Bologna, città Medaglia d'oro della Resistenza, e in particolare in quel luogo, la stazione di Bologna, scolpito drammaticamente nella memoria del Paese.

Ronde in stazione a Bologna, polemiche sulle “passeggiate per la sicurezza” de La Rete dei patrioti - Una mobilitazione spontanea o un'ombra di tensione? A Bologna, le cosiddette “ronde nere” organizzate da Bulaggna – La Rete dei Patrioti – infiammano il dibattito pubblico, tra polemiche sulla loro legittimità e sulla loro efficacia.

