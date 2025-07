Emergenza idrica a Testa di Lepre Acea sostituisce Arsial

l’area. Una mossa decisa per garantire la continuità e la qualità del servizio idrico ai cittadini, dimostrando prontamente come la gestione efficace delle emergenze possa fare la differenza in situazioni critiche.

Fiumicino, 4 luglio 2025- Il Comune di Fiumicino è intervenuto con un’ordinanza urgente per fronteggiare una copiosa perdita d’acqua che da giorni interessava la rete idrica in località Testa di Lepre, lungo via dell’Arrone. A firmarla è stato il Sindaco Mario Baccini, che ha disposto un’azione immediata incaricando la società Acea Ato2 S.p.A. di procedere con la riparazione del guasto, sostituendosi ad ARSIAL, il soggetto gestore della rete in quell’area. La decisione arriva in seguito al protrarsi del problema, che stava causando disagi crescenti ai residenti e rischi non trascurabili per la sicurezza e l’igiene pubblica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it