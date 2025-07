Esplosione a Roma attivato piano di emergenza e monitoraggio dell’aria

Roma si mobilita rapidamente dopo l'esplosione in via dei Gordiani, attivando un piano di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini. Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell'ordine lavorano senza sosta per gestire la crisi e mettere in sicurezza le aree coinvolte. La priorità è assistere i feriti e evacuare le zone a rischio. La capitale dimostra ancora una volta la sua capacità di reagire prontamente alle emergenze, ma la comunità resta in ansia per gli sviluppi.

Roma, 4 luglio 2025 – A seguito dell’esplosione avvenuta in via dei Gordiani, zona Prenestina, nel Municipio V, il Comune di Roma ha attivato un piano di emergenza:  sul posto sono impegnati Vigili del Fuoco, Protezione Civile capitolina, pattuglie di Polizia Locale e squadre di soccorsi. Evacuati un impianto sportivo dove si trovavano alcuni bambini che frequentavano il centro estivo e due palazzi. Diversi i feriti ustionati che sono stati trasportati in ospedale. Sono allestiti Pma (posto medico avanzato) per assistenza ai pompieri coinvolti nelle operazioni di spegnimento e ad eventuali altri feriti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

