Christian Rocca torna a dirigere Linkiesta Etc, il magazine di moda, design, arte, e lifestyle che ha fondato nel 2022 e diretto fino all’anno scorso. «Etc è il più bel magazine italiano – ha detto Rocca – e continuerà ad esserlo. Anzi lo sarà ancora di più». Linkiesta ringrazia la Head of content Valentina Ardia, e le augura il meglio per le sue prossime tappe professionali. Al suo posto, sotto la direzione di Rocca, il nuovo Head of content della testata sarà Stefano Cardini, già vicedirettore di The Good Life e caporedattore centrale di Icon e Icon design con Michele Lupi ed Emanuele Farneti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Christian Rocca torna a dirigere Etc, con Stefano Cardini come head of content

