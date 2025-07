Dumfries spunta la clausola | con 25 milioni può partire

L’Inter si prepara a un ennesimo terremoto di mercato: dopo le voci sulla partenza di Calhanoglu, spunta quella di Dumfries, il pilastro olandese con 127 presenze e 17 gol. La sua clausola rescissoria di 25 milioni di euro potrebbe attirare l’interesse di grandi club europei, lasciando i tifosi nerazzurri con il fiato sospeso. La domanda è: come reagirà la società a questa possibile perdita?

Il loro umore era già annerito dalla notizia della possibile partenza di Hakan Calhanoglu per il Galatasaray. Adesso i tifosi dell ‘Inter rischiano di dover ingoiare un altro boccone amaro. E’ infatti emersa la possibilità che anche il difensore olandese Denzel Dumfries, 127 presenze in nerazzurro condite da diciassette reti e 65 con dieci centri con la nazionale dei Paesi Bassi, abbandoni la compagnia. L’esterno della terra dei tulipani ha nel proprio contratto una clausola rescissoria di 25 milioni di Euro. Un elemento che ingolosisce le non poche pretendenti ai servigi dell’olandese, tra cui Barcellona e Manchester United, quest’ultimo pronto alcuni mesi fa a lanciare la proposta di uno scambio con il pariruolo Aaron Wan Bissaka. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: dumfries - spunta - clausola - milioni

Como Inter, Dumfries tra i più tristi dopo il triplice fischio: spunta il retroscena su quella frase di Farris nei suoi confronti - Dopo il fischio finale di Como-Inter, Dumfries si è mostrato tra i più delusi, sollevando interrogativi sulle dinamiche interne della squadra.

Inter, ansia Dumfries Spunta la clausola rescissoria nel contratto: fino al 15 luglio l'olandese può partire verso qualunque società metta sul piatto 25 milioni? Se ne andrà o rifiuterà tutte le offerte in arrivo? Vai su Facebook

Denzel #Dumfries può lasciare l’Inter per 30 milioni: spunta una clausola attivabile entro metà luglio. L'Inter deve difendersi dalle pretendenti e rimarrebbe scoperta sulla fascia destra Vai su X

Inter, spunta la clausola di Dumfries: bastano 25 milioni per portarlo via da Milano; GdS - Dumfries, spunta una clausola rescissoria nel contratto: a quanto ammonta e fino a quando vale; GdS - Dumfries, spunta una clausola rescissoria nel contratto: a quanto ammonta e fino a quando vale.

Inter, Dumfries può partire per 25 milioni di euro: il motivo della clausola, cosa filtra - Nel contratto dell’esterno olandese esiste una clausola rescissoria esercitabile fino alla metà di luglio dietro pagamento di 25 milioni di euro in unica soluzione ... calciomercato.com scrive

TS – Inter, clausola Dumfries? C’è una pista che preoccupa più del Barcellona - Le ultime sull'esterno nerazzurro che per via della clausola nel contratto torna al centro del mercato in questo momento Inter Dumfries ... Come scrive fcinter1908.it