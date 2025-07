Il ministro Schillaci | Nessun aumento della mortalità per il caldo

Il ministro Schillaci rassicura: nessun aumento della mortalità legato al caldo estremo che sta colpendo l’Italia. Pur riconoscendo che i dati attuali sono parziali, afferma che la situazione è sotto controllo e che le prime analisi non evidenziano un’impennata dei decessi. Restiamo quindi vigili e fiduciosi, in attesa di dati più dettagliati nei prossimi giorni, per garantire la sicurezza di tutti durante questa ondata di calore.

«Dai dati che abbiamo, che sono per il momento parziali, rispetto agli anni precedenti non stiamo notando un’aumentata mortalità» per il caldo estremo che sta interessando l’Italia. A dirlo è il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite a Unomattina su Rai 1. «Avremo dei dati più certi a partire dai prossimi giorni, però per il momento la situazione è sotto controllo», aggiunge. Nonostante alcuni casi di malori che purtroppo si sono verificati: «Da oggi ci sarà una cabina di regia alla quale collaboreranno, oltre al Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, il Dipartimento della Protezione civile, il Dipartimento di Prevenzione della Regione Lazio e l’Inail», ha spiegato Schillaci. 🔗 Leggi su Open.online

