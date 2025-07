Circolo Futurista | ecco la vera funzione della sicurezza in Italia

In un’Italia dove la sicurezza sembra spesso sinonimo di repressione, il caso del Circolo Futurista a Roma svela una verità più profonda: il ruolo cruciale della difesa di spazi di pensiero e cultura. La condanna di Iannone e Marsella, per aver tutelato un patrimonio simbolico e politico, mette in discussione i confini tra diritto e libertà. E tanto basta, oggi, per riflettere sulla vera funzione della sicurezza nel nostro Paese.

Roma, 4 lug – C’è qualcosa di profondamente rivelatore nella condanna inflitta a Gianluca Iannone e Luca Marsella. Un anno — con pena sospesa — per aver difeso il Circolo Futurista di Roma dallo sgombero imposto dal Comune nel gennaio del 2022. Non un assalto, non un’aggressione, non un atto violento fine a sè stesso. Ma la difesa di uno spazio politico e simbolico, la testimonianza e l’eredità concreta di una comunità. E tanto basta, oggi, per ricevere la condanna di uno Stato che qualcuno accusa ancora di essere “amico” dei fascisti. Dal Circolo Futurista al panorama europeo: chi paga di più?. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Circolo Futurista: ecco la vera funzione della “sicurezza” in Italia

In questa notizia si parla di: circolo - futurista - ecco - vera

Condannati Iannone e Marsella per lo sgombero del Circolo Futurista. CPI: “Repressione politica contro chi difende l’identità”. - In un clima di crescente tensione tra repressione politica e difesa dei diritti, il caso dello sgombero del Circolo Futurista di Casal Bertone ha acceso un acceso dibattito.

Circolo Futurista: ecco la vera funzione della “sicurezza” in Italia; Inter, Fabrizio Biasin: “I senatori d’accordo con Lautaro”.

Circolo Futurista in fiamme: un altro attentato - il Giornale - Il sindaco Alemanno: «C’è necessità di rasserenare il clima» Marzio Fianese 6 Settembre 2008 - Riporta ilgiornale.it

Il circolo prova a reinventarsi Ecco il corso di cinematografia - la Nazione - Il circolo prova a reinventarsi Ecco il corso di cinematografia Non solo film e dibattiti. Secondo lanazione.it