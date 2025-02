Zonawrestling.net - WWE: Chad Gable verso delle apparizioni in AAA?

Nuova Forbidden Door in vista per la WWE?Dopo aver collezionato sconfitte contro atleti messicani come: Rey Mysterio, Dragon Lee e Penta,ha annunciato un congedo da Raw per “conquistare le arti oscure della Lucha Libre.”Nonostantenon sia stato molto chiaro, Bryan Alvarez durante il Wrestling Observer Live ha lasciato uscire una prospettiva molto interessante riguardo alla situazione, ecco le sue parole:“Mi è stato detto, ma non so se è vero o no, io spero vivamente di sì, cheattualmente è proiettato per fare qualche data in.”In questo 2025, come anche nel 2024, la WWE ha collaborato molto con le altre federazioni. Ha siglato un accordo pluriennale con la TNA e dopo di essa ha lavorato molto anche con la NOAH in Giappone.Vedremo se la partnership America/Messico WWE/si concretizzerà.