Fermato sul treno senza biglietto dà di matto e stacca un dito ad una poliziotta

Dopo le martellate date ai poliziotti in un’area di servizio, c’è da registrare un’altra grave aggressione ai danni delle forze dell’ordine che si è verificata a San Benedetto del Tronto lo scorso venerdì 7 febbraio.Il migrantesulIl contesto è purtroppo più o meno sempre lo stesso: un passeggero sorpresoche non ne vuole sapere di scendere dal. Anche il personale delle ferrovie quasi ogni giorno si trova ormai ad affrontare situazioni pericolose, come dimostrano le tante aggressioni, tra le quali spicca quella del capoaccoltellato a Genova da una coppia, sorpresa.Per quanto riguarda l’episodio di San Benedetto, un capoha beccato un uomo di cittadinanza gambiana, che non ne voleva sapere di scendere né di esibire i documenti.