Sololaroma.it - Venezia-Roma 0-0 LIVE: fine primo tempo

Il 24° turno di Serie A risulterà determinante per la. Già, perché dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia i giallorossi desiderano rimettersi da subito in carreggiata, per avvicinarsi a quel 7° posto che vorrebbe dire Conference League. I capitolini affronteranno alle ore 12:30 il, in quel dello stadio Penzo. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente che tenterà l’impresa di fronte al suo caldo pubblico. Seguite insieme a Solola.it la cronaca testuale del lunch match di Serie A.8 minuti fa9 Febbraio 2025 13:18 13:1846? –Finisce dopo un minuto di recupero ildi: è 0-0 al Penzo.11 minuti fa9 Febbraio 2025 13:15 13:1544‘ – Occasione anche per il, con Kike Perez che crossa e trova il colpo di testa di Marcandalli, che non centra la porta.