Juventus Leonardo Balerdi | un obiettivo ambizioso per la difesa

La Juventus non si ferma: tra sogno e realtà, il club bianconero punta con decisione su Leonardo Balerdi, il giovane e promettente difensore argentino dell’Olympique Marsiglia. Capitano e leader in campo, Balerdi rappresenta l’obiettivo ambizioso di rafforzare la linea difensiva, un'idea supportata dal gradimento di Igor Tudor, suo ex allenatore. Questa operazione potrebbe segnare una svolta nella strategia di mercato dei piemontesi, pronti a investire sul talento e sulla leadership in difesa...

La Juventus sta intensificando gli sforzi per rinforzare la propria linea difensiva, con Leonardo Balerdi come principale obiettivo. Il difensore argentino, classe 1999, è il capitano dell’Olympique Marsiglia e un pupillo di Igor Tudor, tecnico bianconero che lo ha allenato nella stagione 202223. Tudor vede in lui il profilo ideale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Leonardo Balerdi: un obiettivo ambizioso per la difesa

In questa notizia si parla di: juventus - leonardo - balerdi - obiettivo

Juventus: Leonardo Balerdi, trattativa in salita - La Juventus si trova di fronte a una sfida difficile nella trattativa per Leonardo Balerdi, il difensore argentino desiderato da Tudor per rafforzare la difesa in vista del Mondiale per Club 2025.

La #Juventus ha in programma nelle prossime settimane nuovi contatti con l’#OM per Leonardo #Balerdi, visto da #Tudor come l’obiettivo principale per la difesa. La Juve si è vista respingere una prima richiesta di informazioni, ma vuole riprovarci. Vai su X

La Juventus punta il difensore del Marsiglia di De Zerbi Leonardo Balerdi, cresciuto nel Boca Juniors, piace molto a Tudor che lo indica come primo obiettivo per rinforzare la difesa. Il club francese, però, ha alzato il muro e ha rifiutato le ultime offerte dei bi Vai su Facebook

Juventus, Balerdi mette tutti d'accordo: chi è l'argentino obiettivo dei bianconeri; La Juventus insiste per Balerdi; Chi è Leonardo Balerdi, il nuovo obiettivo della Juventus e capitano del Marsiglia di De Zerbi.

Balerdi, la Juventus vuole riprovarci: le ultime e la posizione del Marsiglia - Completato l'acquisto di Jonathan David, che questa mattina si è presentato al JMedical per le visite e a seguire tutti i passaggi di rito propedeutici. ilbianconero.com scrive

Juventus, le richieste di Tudor: Balerdi in difesa e la conferma di Kolo Muani - Igor Tudor ha fatto le sue richieste alla società per rinforzare la rosa della Juventus per la stagione 2025/2026 ... Lo riporta it.blastingnews.com