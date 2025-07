SIRIUS4all porta i Sounds from the world a Perugia | il 9 luglio concerto gratuito in via della Viola

Perugia si prepara a vivere una serata indimenticabile, portando i suoni del mondo direttamente nella suggestiva cornice di via della Viola. Mercoledì 9 luglio alle 21.30, il progetto europeo SIRIUS4all presenta “Sounds from the world”, un concerto gratuito che unisce tradizioni musicali di diverse culture grazie ai talentuosi Moustapha Dembélé e Fuad. Un evento imperdibile per lasciarsi coinvolgere dalla magia delle melodie internazionali e celebrare l’unione tra musica e culture diverse.

Perugia si prepara ad accogliere una serata all’insegna della musica e dell’incontro tra culture: mercoledì 9 luglio, alle ore 21.30, nella suggestiva piazzetta di via San Giovanni dal Fosso (zona via della Viola), arriva “Sounds from the world”, il nuovo live del progetto europeo SIRIUS4all. Protagonisti dell’evento gratuito saranno i musicisti Moustapha DembĂ©lĂ© e Fuad, unendo cumbia, bolero, suoni del balafon e ritmi dell’Africa occidentale per un viaggio sonoro capace di far dialogare tradizioni e identitĂ artistiche diverse. La serata è organizzata da Luoghi Comuni, in collaborazione con Fiorivano le Viole, nell’ambito di SIRIUS4all, iniziativa co-finanziata dall’ Unione Europea e realizzata in partnership con Sabaa Education, Center for Kunst og Interkultur, Mapa das Ideias e A25Culture. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - SIRIUS4all porta i “Sounds from the world” a Perugia: il 9 luglio concerto gratuito in via della Viola

