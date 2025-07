Chi era Lino Toffolo la moglie Carla e i tre figli e com’è morto il cantante di Johnny Bassotto

Lino Toffolo, celebre artista veneziano nato a Murano, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale e teatrale italiano. Marito affettuoso di Carla e padre di tre figli, Toffolo ha saputo conquistare generazioni con le sue canzoni in dialetto veneziano e la sua simpatia contagiosa. La sua vita, tra successi e momenti familiari intensi, si intreccia con il suo talento e la passione per l'arte. Nel 1961 si sposa con...

Lino Toffolo è nato a Murano, figlio di un maestro vetraio, e inizia negli anni 1950 a comporre canzoni in dialetto veneziano e rivela sin da ragazzo inclinazione per la musica e la recitazione. Nel 1959 recita in una piccola parte della commedia Sior Tita Paron di Gino Rocca, nella quale viene notato da due dei produttori della Rai che gli propongono di comporre la sigla di un programma della testata regionale (El listòn). Nel 1961 si sposa con Antonia Ongaro (detta Carla), con cui avrà tre figli: Paolo, musicista (n. 1962), Luisa, grafica (n. 1966) e Anna, anche lei musicista (n. 1970), e che, insieme al fratello, negli ultimi tempi furono a fianco del padre per suonare ai suoi spettacoli.