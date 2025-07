Esplosione Roma prefetto Giannini | Evitati molti morti un risposta da grande città

In una giornata drammatica come quella dell'esplosione a Roma, il coraggio e il tempestivo intervento delle forze dell'ordine hanno fatto la differenza tra tragedia e salvezza. Il prefetto Giannini ha sottolineato l'importanza di riconoscere il valore di chi ogni giorno rischia la vita per tutelare la comunità. È un monito che ci invita a sentirci cittadini responsabili e grati, perché la sicurezza è un impegno collettivo.

"Ho espresso il ringraziamento a tutte le forze intervenute, ma è importante che tutti sappiano che oggi le divise, le persone che lavorano al servizio dello Stato, del cittadino – le forze dell'ordine, l'Ares 118, i vigili del fuoco, i vigili urbani – hanno veramente evitato che ci potessero essere molti morti".

