Nuoto tris di podi per l’Italia nel quarto giorno degli Europei giovanili a Samorin

Quarta giornata che va in archivio negli Europei 2025 giovanili di nuoto a Samorin. Nella piscina da 50 metri slovacca, il tesoretto di podi per gli azzurri si è arricchito di altri tre metalli, portando il computo totale a 10 medaglie per la formazione del Bel Paese (3 ori, 5 argenti e 2 bronzi). Squadra tricolore seconda nel medagliere, alle spalle solo della Gran Bretagna (5 ori, 4 argenti e 2 bronzi). La prima medaglia l’ha portata a casa Michele Lombardo nella finale dei 200 rana uomini. Una gara di altissimi contenuti tecnici, visto il tempo del britannico Filip Nowacki che si è imposto in 2:08. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, tris di podi per l’Italia nel quarto giorno degli Europei giovanili a Samorin

