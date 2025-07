CICLISMO – tutto su Tour Giro e il fenomeno Conca con Gianluca Giardini

Se sei appassionato di ciclismo, questa puntata di FOCUS – CICLISMO è imperdibile! Alice Liverani intervista Gianluca Giardini, volto e voce autorevole del ciclismo italiano, per un'analisi completa della stagione su strada. Dal Tour de France 2025 alle emozioni dei Campionati Italiani, passando per il Giro d’Italia: scopri le strategie, i favoriti e le grandi sorprese che stanno affascinando gli appassionati. Non perdere l’occasione di immergerti nel cuore di questa passione senza confini.

Puntata speciale di FOCUS – CICLISMO! Alice Liverani intervista Gianluca Giardini, voce e volto autorevole del ciclismo italiano, per analizzare a 360° la stagione su strada. Argomenti trattati: Tour de France 2025: tappe chiave, favoriti, ritorno del Mont Ventoux e Col de la Loze, l’Italia può sognare? Campionati Italiani: la clamorosa vittoria di Filippo Conca con lo Swatt Club – un outsider che scuote il sistema? Giro d’Italia: bilancio della corsa rosa e riflessioni sul ciclismo italiano Tattiche, giovani talenti, regolamenti e. storie sorprendenti dal gruppo! Conduce: Alice Liverani Ospite: Gianluca Giardini Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di FOCUS – CICLISMO!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CICLISMO – tutto su Tour, Giro e il fenomeno Conca con Gianluca Giardini

In questa notizia si parla di: ciclismo - tour - giro - conca

Tour del Giubileo di nove appassionati di ciclismo - Nove appassionati di ciclismo partiranno da Treviso per un'impresa epica: oltre 1200 km in bicicletta verso Roma, in occasione del Giubileo.

VINCE IL NON-PRO FILIPPO CONCA GORIZIA – Nel ciclismo dei grandi budget, del WorldTour, della ricerca, può accadere anche che un ragazzo non professionista vinca il campionato nazionale. A Gorizia il tricolore è finito sulle spalle di Filippo Conca. Il co Vai su Facebook

Da Ganna a Milan: saranno 11 gli italiani al Tour. Quali sono le loro ambizioni?; CONCA: «DOPO TUTTO QUELLO CHE MI HA FATTO IL CICLISMO… CI VOLEVA!»; Cos'è Swatt Club, il team in cui Conca ha vinto i campionati italiani.

Chi è Filippo Conca dello Swatt Club, il ciclista senza contratto che ha vinto i campionati italiani - La storia del nuovo campione di ciclismo su strada: ha 26 anni, è di Lecco e corre da "amatore" perché non ha più una squadra professionista ... Da fanpage.it

Filippo Conca dopo aver conquistato il tricolore: "Nessuno mi ha fatto un contratto. O continuavo con Swatt o mi ritiravo dal ciclismo" - Filippo Conca se la prende con qualche squadra che l’ha ignorato al termine del 2024. Scrive eurosport.it