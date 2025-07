Meloni bacchetta Tajani sullo Ius Scholae | Non è una priorità concentriamoci sul programma

Meloni bacchetta Tajani sullo Ius Scholae, sottolineando che non è tra le priorità dell'agenda governativa. Durante il Forum in Masseria, la premier ha ribadito l'importanza di concentrarsi sulle vere sfide del Paese e sul programma di governo, chiudendo di fatto alle proposte più divisive. Un messaggio chiaro che invita all'unità e alla concretezza, lasciando intendere che i temi caldi devono trovare spazio solo se prioritari per il Paese. Continua a leggere.

Intervenendo al Forum in Masseria, la premier ha ribadito la sua contrarietà alla riforma della cittadinanza, chiudendo nei fatti alla proposta rilanciata dall'alleato e vicepremier Antonio Tajani sullo Ius Scholae: "Non è tra le priorità, sarebbe utile per tutti concentrarsi sul programma di governo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

