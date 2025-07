Caso Garlasco | Mancano elementi per valutare il DNA delle unghie

Il caso Garlasco torna sotto i riflettori, questa volta per le lacune nell’analisi del DNA sulle unghie di Chiara Poggi. Marzio Capra, ex ufficiale del Ris e consulente della famiglia, ha sottolineato come manchino elementi fondamentali per una valutazione accurata, alimentando dubbi e nuove domande sulla conclusione delle indagini. La vicenda si arricchisce di nuove sfide e misteri, lasciando aperti ancora molti interrogativi.

Sul caso Garlasco torna al centro dell'attenzione l'analisi dei reperti genetici rinvenuti sulle unghie di Chiara Poggi. All'uscita dalla questura di Milano, Marzio Capra, ex ufficiale del Ris e consulente della famiglia Poggi, ha dichiarato che, secondo quanto emerso, il perito incaricato non avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per una valutazione completa e attendibile del DNA trovato. “Il perito ha verificato che in tutti gli atti a disposizione mancano alcuni elementi per poter esprimere una valutazione completa e attendibile”, ha spiegato Capra. La questione ruota intorno al materiale genetico attribuito dalla procura di Pavia ad Andrea Sempio, nuovo indagato nella vicenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: “Mancano elementi per valutare il DNA delle unghie”

