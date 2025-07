Roma abbonamenti esauriti | oltre 40 mila tessere vendute

La Roma ha raggiunto un traguardo straordinario, superando le 40.000 tessere vendute e consolidando il suo legame con i tifosi, pronti a sostenere la squadra anche prima ancora che la rosa sia completata. Un record di rinnovi, con il 94% di fedelissimi, testimonia un amore incondizionato che va oltre ogni aspettativa. La passione giallorossa si conferma più forte che mai, rendendo questa stagione unica e indimenticabile.

La Roma ha superato la fatidica soglia dei 40.000 abbonati, un traguardo non dichiarato ma ormai consuetudine per il club giallorosso. Il dato è straordinario e racconta di un amore incondizionato, tanto più se si considera che la squadra è ancora tutta da costruire e il mercato è appena agli inizi. Record di rinnovi: 94% di fedelissimi. Durante la prima fase della campagna abbonamenti, dedicata esclusivamente ai rinnovi, sono stati ben 36.000 i tifosi che hanno confermato a scatola chiusa la propria presenza per ogni gara casalinga del prossimo campionato. Un dato impressionante: il 94% degli abbonati della scorsa stagione ha detto “sì” ancora una volta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it