Ucraina attacchi su Kiev dopo la telefonata Trump-Putin

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano: pochi istanti dopo la telefonata tra Putin e Trump, Kiev viene colpita da attacchi russi, lasciando almeno 23 feriti. Un gioco di potere che mette in allarme la regione, mentre Zelensky si confronta con Trump in un incontro cruciale. Quali saranno le conseguenze di questa escalation? Scopriamo insieme gli sviluppi più recenti e le implicazioni per il futuro.

Diversi attacchi russi hanno colpito l’area di Kiev nelle prime ore di oggi e almeno 23 persone sono rimaste ferite. Senza seguiti significativi il colloquio telefonico tra Putin e Trump, che invece oggi ha sentito Zelensky. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, attacchi su Kiev dopo la telefonata Trump-Putin

