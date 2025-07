Usa e il 4 luglio Mattarella | Partner insostituibile

Il 4 luglio rappresenta un momento di celebrazione e riflessione tra Italia e Stati Uniti, due alleati forti e affidabili. Il Presidente Mattarella, nel suo messaggio a Trump in occasione dell'Independence Day, sottolinea con forza l'importanza di questa partnership. Un rapporto che si basa su valori condivisi e una collaborazione strategica che continua a rafforzarsi nel tempo. L'amicizia tra le due nazioni si conferma, ancora una volta, come un pilastro insostituibile nel panorama internazionale.

“Stati Uniti partner insostituibile dell’Italia”. Così scrive il Presidente Mattarella in un messaggio a Trump in occasione dell’Independence Day, la festa nazionale americana del 4 luglio. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa e il 4 luglio. Mattarella: “Partner insostituibile”

