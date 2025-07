Crisi Medio Oriente Caracciolo | Netanyahu non sa come spiegarlo…

La crisi in Medio Oriente si fa sempre più intricata e difficile da decifrare, come sottolinea il noto analista Caracciolo. Netanyahu sembra ormai senza una spiegazione chiara, mentre Israele intensifica le sue azioni militari non solo a Gaza, ma anche contro l’Iran. Una spirale di tensioni che rischia di sfociare in un conflitto globale. In questo scenario complesso, è fondamentale capire le vere motivazioni e le possibili evoluzioni di una situazione che appare senza via d’uscita.

Il direttore di Limes e noto analista geopolitico esprime la sua opinione su quanto sta avvenendo in questi ultimi tempi in Israele Una situazione che non sembra avere via d’uscita. Israele che continua il suo attacco a Gaza, ma che ha aggiunto anche il bombardamento in Iran per il forte sospetto che gli iraniani potessero realizzare una bomba atomica, anche con l’aiuto degli americani, ma la situazione è tutt’altro che risolta. Crisi Medio Oriente, Caracciolo: “Netanyahu non sa come spiegarlo.” (Ansa Foto) Cityrumors.it Ad avere più di un semplice sospetto che sia così, ci sono i report della Cia, ovvero sul fatto che l’Iran non ha affatto smesso di arricchire l’uranio e che qualche centrale in tal senso sia ancora in funzione nonostante l’inserimento degli americani. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Crisi Medio Oriente, Caracciolo: “Netanyahu non sa come spiegarlo…”

