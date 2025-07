Juventus Jonathan David alla Juve | un colpo di rilancio

La Juventus ha appena piazzato un acquisto di grande peso, segnando un deciso rilancio nel suo progetto. L’arrivo di Jonathan David, talento canadese di 25 anni proveniente dal Lille, infiamma le speranze dei tifosi bianconeri. Atterrato a Torino il 4 luglio 2025, il giovane attaccante si appresta a firmare un contratto quinquennale da 6 milioni di euro. Un investimento che promette di portare energia e novità alla squadra, segnando un nuovo capitolo di crescita.

La Juventus ha chiuso un colpo di mercato di grande spessore, assicurandosi Jonathan David, talentuoso attaccante canadese proveniente dal Lille. Il giocatore, 25 anni, è atterrato a Torino il 4 luglio 2025 per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale. L'accordo prevede un ingaggio di 6 milioni di

Juventus, si fa sul serio per Jonathan David - La Juventus accelera per Jonathan David, il giovane attaccante canadese in scadenza con il Lille. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, è pronto a negoziare con gli agenti per assicurarsi il talento e rinforzare l’attacco della squadra.

JONATHAN #DAVID È AL J MEDICAL Iniziano le visite mediche del primo colpo di #calciomercato della #Juventus! Ecco l’accoglienza dei tifosi al suo arrivo @BaridonMarco Vai su X

Il mercato della #Juventus si sta concentrando soprattutto sul reparto d’attacco. Chiuso il colpo Jonathan #David, i bianconeri continuano a puntare anche su #Osimhen e su #Sancho. Poi ci sarà bisogno di pensare a rinforzare le corsie laterali. ? In uscita Vai su Facebook

